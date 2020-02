El ‘interés’ por un fallo judicial

Esa no fue la primera vez que la actual candidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) intercedió a favor de la empresa de su entonces esposo: el ex presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Raúl Hernández dijo el martes pasado que en 1998 –en dos ocasiones–, Herrera llegó a su despacho para exigir que la AMP indemnizara a todas las empresas que debieron suspender sus operaciones tras la llegada de Panama Port.

