El Inter pierde la semifinal de Coppa y en Italia dispara…

La prensa italiana no ha tenido piedad con sus disparos, y acusan al argentino de estar pensando en su fichaje por el FC Barcelona . La ‘Gazzetta dello Sport’ y ‘Mediaset’ hablaron de decepción y señalaron que al joven no se le vio sobre el césped. Ambos medios apuntaron a los rumores sin desmentir sobre su futuro, y avisaron que su caso, si no se soluciona pronto, podría ser un problema serio para el entrenador.

Quien también dio que hablar en las ‘semis’ fue Lautaro Martínez, pero esta vez porque vivió una noche para olvidar . Al ex de Racing de Avellaneda se le vio extrañamente ausente y desconectado, probablemente por los efectos de un parón inesperado. No se lo pensó dos veces Conte cuando tuvo que quemar sus últimas naves, y en el minuto 72 le sentó en el banquillo para dar entrada al delantero de Tocopilla.

La crisis del coronavirus ha dejado paso al fútbol en Italia, donde Juventus y Napoli jugarán la final de Coppa . Los ‘bianconeri’ no sufrieron pese a su ritmo de pretemporada, porque en un cuarto de hora el Milan se quedó con uno menos y su clasificación no corrió peligro. Tras el pase de los piamonteses, este sábado sellaron su billete los partenopeos, que sí tuvieron que luchar hasta el último suspiro para frenar al Inter de Milán .

