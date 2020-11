El intento de Trump por robar la elección se desmorona

«Las noticias falsas no hablan del hecho de que el ‘Covid’ está sin control en todo el mundo, no solo en Estados Unidos», escribió, antes de hacer referencia, presumiblemente, a la parte de la cumbre internacional de la mañana en la que participó». Estuve en la reunión virtual del G-20 esta mañana y el tema más importante fue el covid. ¡Nos curaremos rápido, especialmente con nuestras vacunas!»

Las crisis gemelas del covid y las maquinaciones antidemocráticas de Trump chocaron durante las últimas 48 horas, cuando dos importantes legisladores republicanos de Michigan salieron de una reunión en la Casa Blanca declarando, una vez más, que no habían visto evidencia que sugiriera que Biden no ganó su justa estatal. En cambio, el líder de la mayoría del Senado estatal, Mike Shirkey, y el presidente de la Cámara de Representantes de Michigan, Lee Chatfield, aparentemente usaron al menos parte de su tiempo con el presidente para entregar una carta pidiendo más ayuda federal para combatir el virus.

Cuando el incapaz presidente habla sobre la pandemia, solo socava aún más los esfuerzos dispersos para contenerla. Que Trump no asistiera a una sesión centrada en la preparación para una pandemia con los líderes mundiales en la reunión virtual del G20 el sábado no sorprendió a nadie. Es poco probable que lo extrañaran. Mientras tanto, los estados y ciudades de este país informaron un número récord de infecciones a medida que aumentaban las hospitalizaciones, lo que hizo sonar las alarmas por el colapso de un sistema de atención médica abrumado. Y eso es antes de que millones de estadounidenses comiencen sus advertidos viajes festivos antes del Día de Acción de Gracias de esta semana.

