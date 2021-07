El insulto homófobo durante el combate del boxeador español Enmanuel Reyes: "En la cabeza, el maricón…"

En medio de su pelea con Levit, ‘El Profeta’ comprobó que las artes del kazajo no son sólo con los puños. En un momento dado le dio un cabezazo que le obligó a volver a su esquina y ser atendido por Peñate, momento en el que los micrófonos captaron la conversación de ambos. “Coño, me cago en la puta, en la cabeza… Maricón”, se escucha perfectamente, si bien no queda claro si lo dice el entrenador o el propio Reyes.

You May Also Like