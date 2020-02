El Instagram de Ivana Icardi de ‘Supervivientes 2020’: sus mejores ‘looks’

Ver esta publicación en Instagram

“Me encantan las reuniones con las de siempre. Porque no importa el tiempo. No importa el lugar. Ni la hora. No importa cuando fue la última vez que hablamos. Ni que nos vimos. Lo único que importa somos nosotras. Estar juntas, ponernos al día y contar hasta el último detalle. Lo único que importa son las risas, las confesiones y los ánimos. Y da igual si es con vino, cerveza o una copa. Si es con frío o calor o si la música de fondo es mejor o peor. Lo que importa, vuelvo a repetir, somos nosotras. Juntas. Como si el tiempo no pasase”.🧡✨ #unrinconmaravilloso @unrinconmaravilloso Ustedes también tienen esas amigas de las que no se separarían nunca? 🎀 —————————————————— Adoro gli incontri con le solite. Perché il tempo non ha importanza. Il posto non ha importanza. Non l’ora. Non importa quando è stata l’ultima volta che abbiamo parlato. Non quando ci siamo visti. L’unica cosa che conta siamo noi. Stare insieme, recuperare il ritardo e raccontare ogni dettaglio. Tutto ciò che conta sono risate, confessioni e incoraggiamento. E non importa se è con vino, birra o un drink. Se fa freddo o fa caldo o se la musica di sottofondo è migliore o peggiore. Ciò che conta, lo ripeto, siamo noi. Insieme. Come se il tempo non passassi 💖

