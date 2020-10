“El innombrable no tiene amigos”

Nunca los ha tenido y mucho menos ahora, a sus 60 años: los reparos a la hora de hablar no sirven para nada. Y es por eso que una entrevista con Ágatha Ruiz de la Prada da para muchísimo, sobre todo si se pone en plan pistolera y desenfunda a las primeras de cambio.

La famosa diseñadora es la protagonista de la conversación de esta semana con Rosa Villacastín para la revista Diez Minutos y en ella se ha sincerado no solo con respecto a lo laboral, sino también en lo tocante al corazón, dado que acaba de vivir una renovación que le ha sentado especialmente bien.

Al menos eso se desliza de sus palabras: no puede estar más enamorada de Luis Gasset. “Estoy muy enamorada, Luis me ha enseñado que al amor hay que mimarlo, para no entrar en la rutina”, ha dicho sobre el empresario, quien hace poco llegó a sorprenderla en el plató de Lazos de sangre apareciendo con un enorme ramo de rosas.

Pero que ahora haya recuperado la fe en las relaciones -no tanto para una boda, porque, asegura, “de momento no se me ha pasado por la cabeza”- y la pasión por un hombre, como es el Director General de Ansorena, una de las casas de subastas de arte y joyas con mayor renombre en nuestro país, no significa que haya sido, nunca mejor dicho, un camino de rosas llegar hasta él.

Porque venía de la dolorosa ruptura con Luis Miguel Rodríguez, del que era de sobra conocida su fama de mujeriego, pero que aún así le ayudó a superar a su vez su otro gran desengaño amoroso, el periodista Pedro J. Ramírez, padre de sus hijos y al que ella llama “el innombrable” -aunque este es un momento tan bueno como otro cualquiera para recordar que la modista le puso a su mascota Perro Jota-.

La nueva incorporación a La mañana de la 1 de TVE como tertuliana no tiene buenas palabras para sus exparejas, pero sobre todo para el director del diario El Español -y padre de sus hijos Tristán y Cósima-, de quien asegura que “no tiene amigos” verdaderos y que sigue estando dolida porque “hizo las cosas muy mal”.

La diseñadora, que también deja entrever cómo conoció a su actual pareja, con quien ha pasado unos días increíbles en las Islas Canarias, asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, a pesar de, por supuesto, estar pendiente de toda la evolución de la pandemia del coronavirus.