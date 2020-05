El ingreso mínimo vital oscilará entre 461 y 1.100 euros, según el ministro Escrivá

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, “para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas “.

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso . Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. “Será menor”, ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

