El ingenio Pixar regresa con ‘Unidos’

En tanto, bajo el criterio de “producciones originales” nacieron las brillantes Coco , Inside Ou t o Up , por ejemplo. Y a ello apuestan en Pixar, con Onward como primera carta de 2020 y Soul, que llegará en junio. Hay más proyectos planificados hasta 2025, pero aún no se han adelantado detalles.

Y en aras de sostener el nivel de excelencia, los responsables de Pixar anunciaron hace unos años que tras Toy Story 4 y The Incredibles 2, la filosofía que seguirán será la de trabajar únicamente en proyectos originales, sin cabida para las secuelas. Una suerte de “autocensura” para estimular la creatividad a tenor del nivel inferior que han registrado las continuaciones o precuelas de Cars ( Cars 2 y 3 ), Monsters, Inc. ( Monsters University ) o Buscando a Nemo ( Buscando a Dory ), con la única excepción de las aventuras de Woody, Buzz y el resto de la banda inseparable de juguetes en las cuatro entregas de Toy Story.

