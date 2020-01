El informe de una perito apunta a que José Antonio Reyes pudo haberse salvado de haber tenido el quitamiedos las medidas correctas

“El quitamiedos tenía 54 metros más los 16 lineales (70, en total) y el coche cae 29 metros antes. Por lo tanto, la barrera de seguridad –que no tenía las medidas adecuadas– no realizó su función, que es evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel, con la tragedia que conlleva”, ha contado a ‘El Español’ la perito.

You May Also Like