El ‘Infierno’ en Mesopotamia

En la Mesopotamia antigua se enterraba a los muertos en las casas o cerca de ellas, para facilitar el contacto con los vivos. “Esta cercanía física”, aclara la autora, “ ayudaba a que se mantuviesen los lazos familiares entre vivos y muertos en el tiempo y el espacio . La familia no solo incluía a los miembros vivos, sino también a los difuntos. De este modo, quienes fallecen habiendo dejado una familia extensa con muchos hijos pueden considerarse afortunados, ya que recibirán ofrendas abundantes de pan y agua, mientras que los que mueren solos o con una prole exigua se ven abocados a comer tierra y beber agua sucia” . Tener hijos era una bendición: y no solo para los anunnaki.

En sus orígenes, el vocablo infierno hacía referencia en sentido estricto al mundo subterráneo, no se identificaba como lugar de condena. ¿Cuándo y por qué cambió su concepto? “La respuesta es muy compleja”, explica Couto, “pero se podría decir que la idea contemporánea de infierno como lugar de castigo eterno emerge en las religiones monoteístas, que promueven una polarización extrema entre los conceptos de bien y mal. La religión mesopotámica era politeísta y no antropocéntrica. La creación no giraba alrededor del ser humano, que tenía bien poco de criatura elegida y creada a imagen y semejanza divina . La idea del bien y del mal en Mesopotamia tiene un fondo mucho más realista y resignado: los dioses deciden los destinos de sus criaturas y hacen y deshacen a placer. Teniendo esto en cuenta, ¿qué necesidad hay de castigar a los difuntos en el más allá? Morirse ya es suficiente tragedia”.

Pero, creada para asegurar el bienestar de los dioses, la humanidad se multiplica y, con ella, el vocerío . Enlil, dios de cielos y tierras, no soporta el ruido. “¡No puedo dormir por el griterío! ¡Que sufran una epidemia!”, ordena. “Era tal el alboroto que montaban los humanos que las divinidades decidieron enviarles hambrunas, pestes y un diluvio destructor -de aquí lo tomará la Biblia- para reducir su número”, aclara la autora. “Al comprobar que estas medidas no producían los resultados esperados, los dioses optaron por instaurar otro mecanismo que limitase la esperanza de la vida de sus criaturas: y así nace la muerte del hombre”.

You May Also Like