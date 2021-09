El infierno del incendio Caldor amenaza Lago Tahoe, el exclusivo complejo hotelero de California | Clima y Medio Ambiente

El Caldor también ha puesto en guardia al Estado de Nevada. “Estoy hablando aquí y me están cayendo ceniza en la chaqueta. Esto es serio, amigos”, dijo el gobernador del Estado, Steve Sisolak, en una conferencia de prensa a 32 kilómetros del incendio. Las llamas, no obstante, representan para la comunidad de Tahoe la mayor amenaza desde 2007, cuando otro incendio, que duró solamente una semana, destruyó 250 casas y negocios en los márgenes de la zona sur de la localidad. Ahora, las llamas amenazan con borrar su historia.

El Caldor ha quemado 772 kilómetros cuadrados de bosque. El Servicio Meteorológico pronostica para este miércoles vientos de hasta 48 kilómetros por hora, un peligroso ingrediente para un fuego que avanza con mucha velocidad y que está a once kilómetros del lago. “Definitivamente no será de ayuda para los trabajos de combate”, dijo una portavoz del servicio forestal. Las autoridades han dicho que más de 34.000 edificaciones están en peligro de ser consumidas por las llamas, que ya han reducido a cenizas 670 estructuras. Tan solo de lunes a martes, el Caldor quemó 200 edificios. Las autoridades, que combaten la conflagración con más de 4.000 bomberos, temen que su llegada al pueblo pueda ser catastrófica. Más elementos fueron enviados la madrugada del lunes solo con la orden de proteger las casas. Este es el segundo gran incendio que se combate al norte del Estado, junto con el de Dixie.

