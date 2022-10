El inesperado gesto de Lucía con Isaac tras el nacimiento de Mía y meses de peleas

Con el nacimiento de Mía, parece que se abre un nuevo horizonte en la relación entre Lucia e Isaac, papás del bebé. La que fuera participante de La isla de las tentaciones estuvo acompañada en todo momento de su madre durante el parto, quien ha sido su mayor apoyo durante los meses de embarazo.

Quien no estuvo presente en el parto ha sido Isaac Torres. El padre de Mía y expareja de Lucía Sánchez decía a través de sus redes sociales que no había sido avisado de nada.

“Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque, en teoría, habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero yo no sé nada, no me ha llamado ni ha mandado ningún mensaje”, comentaba en un vídeo en sus historias de Instagram.





Un detalle que no hace más que evidenciar la mala relación entre ambos, pública desde hace ya unos meses, incluso cuando anunciaron que esperaban un bebé en común.

Sin embargo, Lucía ha querido tener un bonito e inesperado gesto con el padre de su hija, solo unas horas después de nacer. “Para los que queréis saber… Sí, por ahora (porque los bebés cambian por días), es idéntica a su padre desde que nació. Es divina“, ha escrito Lucía, dejando claro que Mía guarda un gran parecido con Lobo.





Además, ha querido informar a sus seguidores en las redes de cómo están siendo estas primeras horas de vida de Mía. “Qué regalo me ha traído la vida. No entiendo como puede ser tan buena, solo come y duerme, no se queja de nada. No entiendo la suerte tan grande que estoy teniendo, estoy disfrutando un montón. Me deja dormir, ducharme… Todo. No me esperaba esto”, escribe emocionada en sus stories.