El inesperado comentario de Laura Escanes sobre la ruptura de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau

Sobre ello, la influencer ha sido rotunda: “Qué fuerte eso, qué miedo “, ha dicho. En su caso, ha contado que la prensa ha llegado a sacar un artículo sobre la casa a la que se ha mudado tras su separación de Risto Mejide. “El primer día que me fui a mirar un piso me pillaron los paparazzi entrando en el piso piloto … Yo no lo entiendo, qué interés tiene, cuando ya te han sacado una vez, otra vez… Vale, ya lo tenéis, ya está”, ha zanjado Escanes.

Paparazzis y no paparazzis. No vayáis a las casas de los demás y publiquéis sus direcciones. No se puede normalizar el acoso. Da miedo. pic.twitter.com/6FEkANHQQw

You May Also Like