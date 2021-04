El Índice de Precio de marzo registró un incremento mensual de 0.4%

La baja registrada en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas fue por la reducción en cuatro de sus once clases. Las mayores variaciones fueron en las clases, “Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres” en 0.7%, por la disminución en el precio de jugos, bebidas hidratantes, energizantes y sodas, y “Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar” en 0.6%, por la baja en el precio de azúcar.

El aumento reflejado en el grupo Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar fue por el alza en tres de sus once clases. La mayor variación fue en la clase “Bienes para el hogar no duraderos” en 0.4%, por el incremento en el precio de papel para cocina y otros productos no duraderos.

