El Incibe alerta de una campaña de e-mails fraudulentos que suplantan a Correos

El correo electrónico fraudulento se envía desde una cuenta de correo electrónico que no pertenece al servicio legítimo de la empresa de mensajería , aunque se identifica como tal y usa su logotipo. así como se remite bajo el asunto ‘Su paquete ES29×××56 esta listo’. Ahora bien, no se descarta que puedan estar distribuyéndose mediante otros correos con asuntos similares o incluso diferentes.

