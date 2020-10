El impuesto que se va y una alternativa que se viene

El año fiscal 2020 será un año en que las pérdidas de las empresas serán grandes. Esto significa, que aquellas empresas que hayan obtenido ganancias en años anteriores y no hayan distribuido en todo o en parte sus utilidades y por ende hayan pagado el IC en cada año, contablemente y tributariamente al querer distribuir en el futuro las utilidades retenidas que tengan de períodos anteriores al año 2020, es posible que no puedan hacerlo en su totalidad o no puedan distribuir nada, debido a que las pérdidas del año 2020 reducirán o superarán las utilidades (ganancias) acumuladas de años anteriores, por la afectación del patrimonio de la empresa y por ende, se perdería total o en parte el monto ya pagado en IC de años anteriores. Definitivamente, una situación tributaria muy difícil de afrontar.

El ID tiene un “impuesto primo hermano” que se denomina Impuesto complementario (IC), que no es más que aquel que aplica sobre las utilidades que una persona jurídica obtenga en un período fiscal y en donde a sus socios o accionistas no se les repartió ninguna ganancia neta del año fiscal o se les distribuyó menos del 40% de estas (para el caso de rentas sujetas al 10% de ID) y del 20% (para el caso de rentas sujetas al 5% de ID). En ambos casos, por tipos de rentas, se deberá cubrir el 10% de la diferencia entre lo distribuido y estos porcentajes (40% y 20%).

