El impuesto de las sociedades globales apunta a tecnológicas

El presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Agustín Fernández, advierte de que todavía “no sabemos de lo que estamos hablando” porque, más allá de declaraciones políticas, no se conoce ninguna propuesta concreta. El mecanismo consistiría en que los países donde se ubican las matrices de las multinacionales establezcan un tipo mínimo para todas sus rentas, de manera que si alguna de sus filiales está radicada en un territorio de baja tributación y no alcanza el umbral, tendrá que pagar la diferencia en su sede fiscal. A modo de ejemplo, si la filial irlandesa de Google o Facebook paga un tipo de sociedades del 12.5% (el establecido en ese país), tendrá que abonar en los Estados Unidos el 8.5%.

