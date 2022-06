El impresionante puntazo de Carlos Alcaraz en su maratoniano debut en Wimbledon

“Todavía no sé cómo saqué hoy, Ha sido mi mejor partido al servicio. Ese ha sido el arma que usé en el partido” , declaró tras la victoria ante Struff, en la que su servicio fue clave para lograr ganar un choque en el que fue claramente de menos a más, demostrando que lo importante es cómo se acaba y no cómo se empieza.

You May Also Like