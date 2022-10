Gobierno, empresarios y sindicatos llevan más de un año hablando de la necesidad de un pacto de rentas. Ese pacto debía buscar un reparto justo del coste de la crisis entre todas las generaciones y sectores . Los Presupuestos ya están en el Congreso, y ese pacto –que debía garantizar la paz social en 2023– no ha llegado ni siquiera a esbozarse. Ahora, Gobierno, CEOE y sindicatos no paran de cruzarse críticas, pero todos son responsables . Un fracaso colectivo.

