El ‘Impeachment’ a Trump, en suspenso por falta de acuerdo sobre el calendario

Los demócratas y los republicanos no solo no se ponen de acuerdo respecto al calendario del juicio político, sino también respecto a los términos en los que va a transcurrir, ya que los progresistas quieren llamar a nuevos testigos del caso que comparezcan en el Senado durante el ‘Impeachment’, algo a lo que los republicanos se oponen.

Pelosi declaró el miércoles que no tiene claro cuándo entregará formalmente las imputaciones a Trump y alegó que los republicanos no han ofrecido a la oposición garantías de que se llevará a cabo un juicio político justo en el Senado.

