El impacto del trabajo en equipo

Desde su nacimiento, Yuleimy padece de atresia tricuspídea, una malformación en el corazón que impide que la sangre fluya con normalidad de un ventrículo al otro. Debido a esto, Yuleimy presenta desmayos y cansancio constante, ya que su corazón no bombea la cantidad de oxígeno necesario para que su cuerpo funcione con normalidad. Debido a las dificultades económicas que presenta su familia, Yuleimy no había recibido los tratamientos, ni la operación necesaria para mejorar su condición.

You May Also Like