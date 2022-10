El impacto de la economía digital en la creación de nuevas oportunidades de comercio

De acuerdo con especialistas, el comercio electrónico en Panamá incrementó en un 40% durante 2020, lo que abre la posibilidad de implementar estrategias basadas en tecnología financiera, capaz de responder a las necesidades del sector y al comportamiento del usuario con una tendencia mayor a adquirir productos y servicios a través de dispositivos móviles o computadoras, considerando que “2.94 millones de personas en Panamá son usuarias de internet, lo que representa el 66.6% de la población total, 5% más que el año anterior”; según cifras de We are Social, reportadas en Digital Report 2022.

