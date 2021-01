El idilio de Daniel Ortega con el gran capital

Aunque el nuevo presidente del Cosep, Michael Healy, un empresario que pertenece a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), dijo que la misiva no contó con el apoyo de todo el gremio empresarial, el pasado 14 de octubre él mismo pidió a Ortega “solucionar los problemas de los nicaragüenses”. Antes, en agosto, llamó a “estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico” y ahora en enero de 2020 dijo que no conversarían sobre lo económico sin ver lo institucional.

La intención de que la situación del gobierno con los empresarios regrese a como estaban antes de la crisis sigue siendo una propuesta estatal. El principal asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, anunció en el Canal VosTV , propiedad de Pellas, la voluntad estatal de sentarse este año con los sectores empresariales para revisar la reforma tributaria de la que se han quejado algunos presidentes de cámaras, mientras el sector privado aseguró el 20 de enero de 2020 que no habrá conversaciones en lo económico, mientras no se resuelva lo institucional. En cualquiera de los casos, el tema de las grandes exoneraciones sigue intacto.

“Las exoneraciones deben tener vida efímera. No pueden ser eternas. Porque se trata de que incentiven, no que pasen incentivando todo el tiempo, porque entonces el incentivo se convierte en subsidio”, dijo Báez, lo que él considera que ha ocurrido en Nicaragua.

