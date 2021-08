El huracán Ida toca tierra en Louisiana con vientos “catastróficos” de al menos 150 millas por hora

“No anticipamos que ninguno de los diques en Nueva Orleans se rebase”, dijo Edwards. Los diques de la ciudad son de especial preocupación, pues no aguantaron hace 16 años con el embiste del huracán Katrina, que era de categoría 3. Desde eso, la ciudad ha instalado nuevos diques y nuevas tecnologías para prepararse para un evento de esta magnitud, dijo el gobernador. “Es otra época… no es que estemos confiados, es que es un hecho”, que no se van a romper o a rebasar, añadió.

You May Also Like