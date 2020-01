‘El Hospital del Niño es una bomba de tiempo’: Paul Gallardo

Lo normal es que no exista del todo. Pero muchas veces no es negligencia sino complicaciones en el tratamiento y falta de comunicación médico-paciente.

Creo que habría que regularlo, sí. No es justo dejar a la población sin atención médica, porque no hay un panameño.

No. Pero entre eso y no hacer nada…

Sí, 2016 y 2017 se perdieron discutiendo si se podía o no construir en uno de los terrenos del Santo Tomás. Patrimonio dijo que el Santo Tomás y sus jardines eran patrimonio histórico. Jardines eran todos los edificios que ahora están construidos… Ahora ahí no hay ningún jardín. Ni un pote hay. Dejaron construir todo lo demás, y a esto le pusieron trabas.

Ninguno. No podemos seguir esperando esta olimpiada de reclamos. Hay que acabar con esto. Yo cancelaría la licitación y subiría un pliego, bien estructurado y ahora sí, avalado por expertos. Pero no, todo el atraso es por las licitaciones.

Ninguno. Su interés es mercantilista, y entorpecen la salud de los niños. Una vez un representante del gobierno de Corea me dijo que si alguna de sus empresas entorpecía la salud, le dijera para pedirles retirarse… Y no concursaron más.

