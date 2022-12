El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 19 de diciembre

Estás atrayendo los conflictos, pero eso no debe ser excusa para intervenir en ellos. Lo mejor es que te hagas un lado y dejes atrás todo lo que no suma a tu vida . Recuerda que tu único trabajo es mantenerte positivo y ser feliz.

Encontrarás la inspiración para trabajar en las cosas, que por distintas situaciones, no se han concretado. Además, ya llegó el momento de brindarte una oportunidad en el amor . Ten cuidado, no te ilusiones demasiado y deja que las cosas ocurran cuando sea el momento.

Es momento de poner en orden tu vida sentimental para darle la bienvenida a nuevas experiencias. Recibirás una grata sorpresa: algo que creías imposible se concretará este día . No temas, es momento de decir adiós a aquellos que no son sinceros contigo.

