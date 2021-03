El horizonte de las adopciones internacionales

Quizás el aspecto más controversial que explica la caída en las adopciones internacionales está escondido en otras condiciones. Por ejemplo, en 2005, aproximadamente el 10% de los niños ofrecidos para la adopción internacional por el gobierno de China, tenía necesidades especiales; en la actualidad, solo alrededor de ese 10% no tiene necesidades especiales. Según el portal serpadres.es, “el tiempo de espera para un niño sano se alarga hasta 10 años. Esto se explica porque sus autoridades han endurecido las exigencias: ahora los adoptantes en proceso ordinario no pueden tener más de 50 años, ser parejas homosexuales ni familias monoparentales”.

La Real Academia Española de la Lengua define el término “adoptar” como: “tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente” . Para la ley panameña, la adopción es la: “institución jurídica de protección permanente, de orden público y de interés social, constituida como última medida de protección a favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad y que le restituye el derecho a formar parte de una familia”.

You May Also Like