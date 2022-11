El horario de verano permanente dañará nuestra salud, dicen los expertos

Hacer que el cambio de hora sea permanente haría que los efectos crónicos de cualquier pérdida de sueño fueran más severos, no solo “porque tenemos que ir a trabajar una hora más temprano durante 5 meses adicionales cada año, sino también porque los relojes corporales suelen ser más tardíos en invierno que en verano con referencia al reloj solar”, según un comunicado de la Society for Research on Biological Rhythms.

“Tu reloj biológico se queda con la luz (natural), no con el reloj de tu pared”, dijo Klerman. “Y no hay evidencia de que tu cuerpo cambie completamente al nuevo horario”.

