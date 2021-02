El homenaje de Pau Gasol a Kobe Bryant en sus primeras declaraciones tras volver al Barça

Pau Gasol y Kobe Bryant estaban muy unidos, y la muerte del norteamericano marcó mucho al catalán, que recientemente se acordó de su amigo en el aniversario de su fallecimiento. “Te echo de menos, hermano. No hay un solo día en el que no te tenga presente en lo que hago. Tu espíritu, tu determinación y tu cariño continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros” , publicó en su cuenta personal de Twitter.

El pívot español rindió tributo a ‘La Mamba’ vistiendo una camiseta con el nombre y el dorsal 24 de la leyenda de Los Angeles Lakers. “ Estoy muy contento de anunciar que vuelvo a casa y que pronto me incorporaré a las filas del FC Barcelona de baloncesto ”, comenzaba Pau Gasol. “Quiero poner mis habilidades y experiencia a disposición del club en un momento clave de la temporada, al mismo tiempo que sigo progresando en mi estado de forma física y empiezo a coger ritmo de competición”, continuaba. “ Me siento feliz de volver a club en el que empecé y afronto esta oportunidad con la ilusión y la esperanza de poder aportar al primer equipo pronto ”.

