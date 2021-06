el hombre “tranquilo” que ha matado y desmembrado al menos a 30 mujeres

Andrés le respondió a Bruno que no había visto a su mujer. Bruno se dirigió a la Policía para levantar la denuncia, pero las autoridades, como es normal en México, no hicieron nada.

Todo hubiera seguido igual de no ser por las circunstancias de su último crimen: mató a una vecina . A mediados de mayo, su vecino Bruno acudió a su casa para preguntar si no había visto a su esposa, Reyna González, de 34 años. La mujer regenteaba una tienda de teléfonos móviles y ella y su marido mantenían cierta amistad con Andrés Filomeno . Habían celebrado comidas, y el hombre pasaba varias horas cada día en la tienda de Reyna.

“Eso sí, ya cuando terminaba su noche de copas, siempre se llevaba a una chica y la mayoría de ellas no ponía objeción, primero porque siempre traía dinero y les pagaba muy bien, y luego porque sabían que era un hombre tranquilo con el que no corrían peligro porque lo conocían muy bien”, agregó el camarero, que aclaró que las mujeres que se iban con Andrés siempre regresaban al día siguiente.

