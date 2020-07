El hombre que lleva desde el 17 de abril prisionero en cuarentena tras dar positivo en COVID 15 veces

“Veo a los demás que se marchan, pero yo me quedo aquí. Estoy asintomático, pero el virus no se quiere ir, ya se ha convertido en mi amigo “, bromea en una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera.

Milko Mieles se siente “desmoralizado” después de más de tres meses en cuarentena y 15 pruebas PCR positivas. Este mecánico de 49 años lleva separado de su familia desde el 17 de abril y, aunque ahora no tiene síntomas, no consigue negativizar, por lo que no puede abandonar el recinto donde se encuentra aislado para evitar que propague el virus.

