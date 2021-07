el hombre detrás del presentador

Patricia ha sido el gran amor de Ramón. De hecho, le resulta tan imposible imaginarse un futuro sin tenerla cerca, que reconoce que seguirán alternándose para que sus hijas sufran lo menos posible un desapego que no será total. Se respetan, valoran y ensalzan en un divorcio que ya es ejemplar. Padre por encima de todo, protege a los suyos con una firmeza en la que no caben escándalos ni enfrentamientos.

You May Also Like