El historiador ciego José Soto Chica gana el premio Edhasa de Narrativas Históricos

También incluye Soto Chica algunos elementos mágicos en su trama . “Para aquellas gentes la magia no era algo increíble, tenía efecto y la he recreado con textos y fórmulas de la época, cien por cien real, para que la magia tuviera su pequeño papel en ese mundo crepuscular”, explica a 20minutos.

Además, la novela promete rescatar figuras de grandes mujeres que han pasado desapercibidas a la gran historia. Defendía este historiador en la presentación de la novela ganadora que “algo muy desconocido del mundo visigodo es que sus mujeres tenían poder y era n letradas, no como en otros puntos de Europa”. Entre el plantel femenino de la novela destaca la reina Gosvinta: “dos veces reina, de una gran inteligencia política y capaz de enfrentarse a los hombres y superarlos. Tenía, además, una visión más moderna del reino que su esposo Leovigildo: él quería ser emperador, aunque sabía que no podía; ella tenía una concepción mucho más medieval, y por lo tanto moderna, del reino”.

