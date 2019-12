Risto Mejide ha celebrado este sábado el décimo cumpleaños de su hijo mayor , Julio Mejide, nacido en diciembre de 2009 fruto de su relación con Ruth Jiménez. ​ ​El publicista ha querido felicitar al “hombre de su vida” publicando una fotografía de ambos acompañada de un emotivo texto. “Hoy hace 10 años que me convertiste en alguien distinto . Con la misma apariencia, pero distinto. Porque cuando cambian tus prioridades, ya no vuelves a ser el mismo nunca más”, comenzaba el mensaje. ​ Además, el presentador de Todo es mentira se ha mostrado muy orgulloso de su hijo , que este año ha pasado ” de hijo único a hermano mayor” con el nacimiento de la pequeña Roma, y le ha dedicado unas bonitas palabras: ​” serás todo lo que quieras ser . Porque te sobran las 4 cualidades imprescindibles para lograrlo: bondad, criterio, voluntad e inteligencia. Te quiero, hijo mío. Feliz cumpleaños “,

You May Also Like