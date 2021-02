El hijo de Joe Biden publicará un libro en el que habla de su drogadicción

El pasado julio, Hunter Biden habló abiertamente sobre sus adicciones en una entrevista con la revista The New Yorker, en la que dijo que “ todo el mundo se enfrenta a traumas “. “Hay adicción en todas las familias. Yo estuve en esa oscuridad, en ese túnel, y en un túnel que no acaba nunca”, afirmó hace medio año.

You May Also Like