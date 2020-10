El hielo en Groenlandia se derrite al ritmo más rápido en 12.000 años

«Claramente, el aumento del nivel del mar debido al derretimiento del hielo hace 12.000 años también afectó a las personas, pero esas personas estaban mucho más dispersas y no tenían estacionamientos ni sistemas de agua modernos integrados que sirvieran a millones de personas», dijo Richard Alley, profesor de Geociencias en Penn State University, quien no participó en el estudio publicado por Nature.

You May Also Like