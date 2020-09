El héroe discrecional

Sin una visión madura de nuestra democracia, sin conciencia crítica, seguiremos discutiendo pendejadas, creyendo en viejas glorias deportivas mientras los de siempre se siguen repartiendo nuestro dinero. Los héroes no existen, no se olviden, los construimos nosotros mismos, y eso lo saben bien los entusiastas de la ignorancia y lo usan en nuestra contra. Confían en nosotros, en que, como dice Demetrio Herrera Sevillano, “paisano mío, panameño; tú siempre respondes: sí”.

El “autocongueo” está en discutir sobre lo banal ⸺si se merece o no que se lo paguen⸺ y no sobre la necesidad de eliminar semejante arbitrariedad presupuestaria. Todos los partidos se han beneficiado de la partida y se han callado, confiando en que “el pueblo” discuta de otras vainas, “eso se les olvida cuando llegue diciembre” (casi los oigo) y así, los héroes del palacio de las Garzas, discrecionalmente, se van gastando el dinero sin que nadie les cuestione.

You May Also Like