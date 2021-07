El haka corporativo: el poder de la cultura (2)

Mantener la cabeza fría es la novena clave, una máxima que nos permite tomar buenas decisiones bajo presión. La décima es conócete a ti mismo. Tienes que saber dónde están tus capacidades y tus límites y establecer cuándo avanzar y donde parar para luego poder seguir adelante con inteligencia. La número once te invita a crear tu propio lenguaje. Para el mundo el Haka de los All Blacks es eso, un nuevo lenguaje, un ritual que los diferencia y los potencia al máximo. Tener códigos propios de comunicación permite tener un mayor sentimiento de grupo y de comunidad, nos convierte en una tribu con identidad propia.

La semana pasada compartí las primeras 6 claves que utiliza el equipo de Rugby All Blacks, para mantener una cultura de equipo y ser el más poderoso de la historia. El autor James Kerr convivió con el equipo neozelandés hace unos años para descubrir las claves de su éxito y escribir su libro “Legacy, 15 lecciones de liderazgo de los All Blacks” , que son realmente aplicables para cualquier empresa.

