El Guardarropa Moderno | La Prensa Panamá

Con estas 14 piezas en tu guardarropa, podrás crear una cantidad ilimitada de looks totalmente adaptables a cualquier ocasión. Siempre manteniendo un look fresco y atemporal óptimo para el día a día.

Cada temporada del año nos permite portar distintos accesorios para lucir a diario y dar un toque especial a cada uno de nuestros looks . Existen esenciales en cada temporada que combinan tejidos inteligentes, livianos y de alta funcionalidad. Porque estar cómodo no significa tener que sacrificar el estilo.

You May Also Like