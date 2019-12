El guardaespaldas y mano derecha de Karl Lagerfeld revela la verdadera causa de la muerte del diseñador

El pasado 19 de febrero moría en el Hospital Americano de París el que probablemente era el diseñador más famoso del mundo, el extravagante Karl Lagerfeld. En ese momento se dijo que murió a causa de un cáncer de páncreas pero ahora, su guardaespaldas y mano derecha ha revelado la verdadera causa del fallecimiento.

Sebastien Jondeau ofreció esta semana una entrevista a la revista Paris Matchen la que revela que Lagerfeld sufría una enfermedad que le afectaba a la próstata. En 2015, el modisto alemán empezó a tener problemas para orinar, por lo que acudió a dos expertos urólogos que no le dieron buenas noticias.

“Nunca lo había visto tan mal, tan preocupado”, explicó Jondeau. “Estábamos luchando para encontrar tratamientos. A veces las noticias eran buenas, otras malas”, dice Jondeau, de 44 años.

Este francés empezó como guardaespaldas del modisto, pero acabó ampliando sus tareas: era chófer, asistente personal, acompañante en eventos o en vacaciones…

Ahora, Jondeau confiesa que esta sintiendo la pérdida del diseñador hamburgués. “Tengo ataques de ansiedad todas las tardes, cerca de las cinco o seis de la tarde”, explicó a Paris Match. “Durante veinte años, no me tomé vacaciones, ni cené como me hubiese gustado con mis novias y amigos. Él no tardaba ni dos horas en mandarme un mensaje”, señaló.