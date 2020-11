El grupo de K-pop BTS arrasa en los MTV europeos

Hasta cuatro veces gritaron su nombre. El grupo surcoreano BTS arrasó en la gala de los MTV European Music Awards 2020. Entre sus logros: mejor canción y mejor grupo, dos de los premios gordos. La gala, presentada por el grupo británico Little Mix, se celebró con público virtual y varias conexiones online con los artistas. Las actuaciones de Maluma y Karol G pusieron el reggaeton y fue la colombiana quien se hizo con el premio a ‘Mejor Artista Latino’. Coldplay obtuvo el premio a ‘Mejor Grupo de Rock’ y David Guetta el de ‘Mejor Artista Electrónico’. En la categoría a ‘Mejor Artista Español’ hubo sorpresa. El grupo La La Love You se impuso a cantantes como Aitana, Leiva o Don Patricio . Una celebración de la música plagada de referencias a la pandemia.

