El granadino que aspira a convertirse en el mejor fotógrafo de bodas de Europa

“Yo no voy a ir. Entre que nos pilla en plena época de comuniones y la expansión del coronavirus, no nos fiamos . Pensábamos ir toda la familia, pero hemos preferido no hacerlo”, ha comentado Faustino Román.

“Nosotros no movemos las cosas de la boda, no hay tiempo para composiciones. Simplemente jugamos con lo que tenemos, nos movemos, cambiamos el encuadre y eso cambia por completo la fotografía “, ha incidido.

“ Ser finalista para mi ya es un mérito . El ganar o no ya es una lotería, porque las fotos y los autores que llegan hasta aquí son todos muy buenos. Cuando hay un nivel muy alto todo técnicamente y compositivamente es perfecto, son fotos con valor creativo, tienen impacto… ya dependen del gusto de los jueces. Con que uno de ellos no le guste tanto tu estilo de foto ya te baja la nota. Es tener suerte”, ha asegurado.

