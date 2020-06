El Granada saca al Getafe de los puestos Champions con una remontada en 9 minutos

El Getafe se queda fuera de la zona de la Champions League después de caer por 2-1 en el Nuevo Los Cármenes de Granada. Los azulones llegaban con el reto de sumar tres puntos que le permitieran acostarse en puestos de honor y dieron el primer paso, al adelantarse en la primera mitad gracias a Timor, por lo que adelantaron temporalmente a la Real Sociedad . No obstante, los locales no bajaron los brazos y terminaron remontando el encuentro con un doblete de Carlos Fernández en apenas 9 minutos.

