El gran reto del agua en Panamá

Según la Asociación Internacional del Agua (IWA por sus siglas en inglés), para hacerle frente a los retos que afronta la gestión eficiente de los recursos hídricos se requiere una transformación digital de los sistemas y procesos tradicionales de captación y suministro de agua. Si no se cuenta con profesionales capacitados y entrenados en tecnologías digitales, no se puede diagnosticar la situación real del país y no se genera la información necesaria para la toma de decisiones.

