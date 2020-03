Para Ayudinga , ya el “futuro” se convirió en el “hoy”. Imaginemos lo que le tocará a Meduca hacer en el gran “reset”, que es mañana. Qué significa mañana en “empleo Vs trabajo” ¿Qué será el gran “reset” para el sistema de seguridad social burocratizado para un ayer, que ya no existirá, sin jóvenes “emplanillados” cargando con viejos de mi edad que deberiamos haber muerto (según los actuarios) hace años? La banca, acostumbrada a prestar por “descuentos de planilla”, que poco a poco dejarán de existir, sustituídos por socios o accionistas fundadores de negocios “startups” hasta ahora desconocidos.

