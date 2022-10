El gran enfado y la frustación de Alonso tras abandonar por fallo mecánico en México: “Vaya temporada, compañeros”

En la vuelta a la pista, Alonso lograba volver a la posición inicial, la séptima, pero pronto empezaron los problemas. Algo fallaba en los cambios, no podía meter octava, y su ritmo en pista empezó a disminuir. Pronto llegó la evidencia más clara de que algo no iba bien, un adelantamiento doble de Ocon y Ricciardo.

El español partía noveno, pero en la salida demostró que no ha perdido cualidades logrando dos adelantamientos . Supo estirar los neumáticos y llegó a ponerse quinto antes de su parada (Alpine salió con el objetivo de terminar la carrera en un solo paso por boxes). “Me da igual los neumáticos que me pongáis”, llegó a decir por radio en referencia a lo bien que respondía el Alpine.

Fernando Alonso volvió a explotar de rabia en el GP de México, una carrera más que no pudo terminar este año por problemas con el monoplaza. Tras ejecutar una carrera perfecta, se apartó del trazado, mandó un contundente mensaje por radio y no dudó en mostrar su gran decepción con el coche.

