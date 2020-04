El gran asteroide 1998 OR2 pasa cerca de la Tierra este miércoles | Noticias Univision Ciencia

La probabilidad de impacto de un asteroide no es elevada. Además, dado que el 80% de la superficie de la Tierra es agua, lo más probable es que no lo hiciese sobre una zona habitada. Pero si esto se produjese, la catástrofe medioambiental sería muy grave.

Los objetos cercanos a la Tierra ( NEO , Near Earth Objects) no se refieren solo a asteroides. También incluyen cometas, satélites artificiales y meteoroides de tamaños inferiores a 50 metros. Incluso un objeto de esta envergadura podría ocasionar grandes destrozos sobre la superficie de la Tierra.

You May Also Like