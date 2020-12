El grafiti florece en una Nueva York en pandemia

En un año en que la socialización prácticamente se ha congelado y las calles ya no están llenas de actividad, el grafiti es la manera en que los artistas dicen “parece que Nueva York está muerta y no nos ves, pero todavía estamos aquí”, dice Flageul.

“Si no estás pintando en este momento, no sé lo que estás haciendo”, dice el hombre de 40 años. “Nunca ha habido un momento como este”.

