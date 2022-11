El GP de Abu Dhabi cierra la temporada en un fin de semana de múltiples despedidas

Además, Mick Schumacher no podrá ampliar el legado de su padre una temporada más, ya que Haas , uno de los equipos revelación, no contará con él el próximo año y rescatará para la máxima competición a Nico Hulkenberg . Nyck De Vries , que ya participó en el Gran Premio de Monza este año, entrará en Alpha Tauri por Gasly , y Latifi dejará un hueco libre en Williams , el decepcionante histórico que sigue sin levantar cabeza.

El mismo día que el Mundial de fútbol de Qatar da comienzo, iniciando la fiesta más grande del planeta fútbol, a escasos 500 kilómetros otro Mundial llega a su fin. El ‘Gran Circo’ de la Fórmula 1 dice adiós la una temporada 2022 , que inició desordenada y caótica, como gusta entre los aficionados y como no soportan en el muro de ninguna escudería, pero que fue encontrando el poso conforme los hombres de Red Bull , actualmente envueltos en una guerra civil que no se sabe cómo acabará, impusieron una superioridad que se esperaba , pero no se intuía en los primeros compases. Max Verstappen , independientemente, fue otra película durante toda la temporada. Intratable en su segundo Mundial consecutivo el neerlandés, que además ostenta gracias a su magnífico año el récord de victorias de cualquier piloto en una temporada, con 14 victorias (más otros 6 podios, todo en 21 carreras), y saldrá desde la ‘pole’ mañana en busca de la decimoquinta.

You May Also Like