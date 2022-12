¡Tranquilo, Gabriel. Voy a estar únicamente 18 meses. Tenéis que ir pensando otro plan, de momento ‘el golpe’ no está saliendo como preveíais ! ¡Mucha suerte!”, ha contestado Reina a su vez. El político de ERC no ha respondido, pero sí ha retuiteado este último mensaje.

No es habitual que el mundo del deporte y el mundo de la política interactúen entre sí. Sin embargo, Pepe Reina, actual portero del Villarreal, no es reacio a dar su opinión sobre la actualidad y este lunes ha publicado un tuit en relación a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar en suspenso la reforma que impulsaba el Gobierno para forzar su renovación.

